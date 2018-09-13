Стало известно, что стало причиной смерти девочки в лагере под Киевом

Об этом сообщает Украинская правда.

Врачи провели вскрытие и есть вывод медэксперта. Результаты подтвердили, что смерть ребенка была следствием ​​отравления, которое произошло 2 июля в санатории "Славутич".

Другие детали пока не озвучиваются, однако отмечается, что судебно-медицинская экспертиза проводилась в рамках уголовного производства, и вывод приобщен к материалам дела.

Как сообщал "УРА-Информ", восьмилетняя девочка, которая в начале июля, по одной из версий, отравилась в оздоровительном лагере "Славутич" в Киевской области, умерла, пролежав в коме более двух месяцев.