На Закарпатье полиция обнаружила плантацию марихуаны - ФОТО, ВИДЕО

Они установили три теплицы с ухоженными растениями. Как сообщает в среду, 12 сентября, пресс-служба полиции области, территорию было специально оборудовано для этой незаконной деятельности. Сюда была подведена вода для полива плантации, заграждения высоким металлическим забором.

Правоохранители изъяли с плантации 549 стеблей конопли стоимостью более десяти миллионов гривен. Вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

На данный момент решается вопрос о задержании 27-летнего жителя Мукачевского района. Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция в Одесской области обнаружила плантацию конопли на приусадебном участке жителя. Местные жители села Лиманское в Ренийском районе выращивали траву прямо в огороде. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, по месту жительства мужчины был проведен санкционированный обыск.