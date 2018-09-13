12:56 13.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье полиция обнаружила плантацию марихуаны - ФОТО, ВИДЕО

В селе Винковое Мукачевского района местный житель оборудовал на своем участке плантацию марихуаны.

На Закарпатье полиция обнаружила плантацию марихуаны - ФОТО, ВИДЕО

Они установили три теплицы с ухоженными растениями. Как сообщает в среду, 12 сентября, пресс-служба полиции области, территорию было специально оборудовано для этой незаконной деятельности. Сюда была подведена вода для полива плантации, заграждения высоким металлическим забором.

Правоохранители изъяли с плантации 549 стеблей конопли стоимостью более десяти миллионов гривен. Вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

На данный момент решается вопрос о задержании 27-летнего жителя Мукачевского района. Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция в Одесской области обнаружила плантацию конопли на приусадебном участке жителя. Местные жители села Лиманское в Ренийском районе выращивали траву прямо в огороде. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, по месту жительства мужчины был проведен санкционированный обыск.


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