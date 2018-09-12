18:54 12.09.2018 | Общество | Новости
100203482:roman_z

Стало известно, когда ЕС отменит переход на летнее и зимнее время

Европейская комиссия в среду, 12 сентября, представила план отказа Европейского Союза от сезонного перевода часов.

Стало известно, когда ЕС отменит переход на летнее и зимнее время

Комиссия предлагает странам ЕС навсегда отказаться от изменения времени в 2019 году, говорится на сайте ЕК.

Согласно предложениям ЕК, сезонный перевод часов будет отменен во всем Евросоюзе. Однако комиссия предоставляет странам-членам свободу решить, по какому времени они хотят жить – по зимнему или по летнему.

Еврокомиссия хочет, чтобы соседние страны принимали решение скоординировано, чтобы обеспечить надлежащее функционирование внутреннего рынка и избежать ситуации, при которой некоторые государства-члены решат сохранить перевод часов, а другие откажутся от этой практики.

Как сообщал "УРА-Информ", если Европейский Союз примет решения об отмене перехода на летнее время, Украина может поступить аналогично. Украиной взят курс на евроинтеграцию, которым предусматривается имплементация европейского законодательства. А это означает, что в случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время, Минэкономразвития обратится в Кабинет Министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в Порядок исчисления времени на территории страны.


Поделиться
Читайте также:
 
Девочка умерла после двух месяцев комы после отравления в "Славутиче" Грузия отказалась от полиэтиленовых пакетов В Запорожье маршрутка "поламала" мост через Днепр Япония отказалась мириться с Россией
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив