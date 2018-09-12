Стало известно, когда ЕС отменит переход на летнее и зимнее время

Комиссия предлагает странам ЕС навсегда отказаться от изменения времени в 2019 году, говорится на сайте ЕК.

Согласно предложениям ЕК, сезонный перевод часов будет отменен во всем Евросоюзе. Однако комиссия предоставляет странам-членам свободу решить, по какому времени они хотят жить – по зимнему или по летнему.

Еврокомиссия хочет, чтобы соседние страны принимали решение скоординировано, чтобы обеспечить надлежащее функционирование внутреннего рынка и избежать ситуации, при которой некоторые государства-члены решат сохранить перевод часов, а другие откажутся от этой практики.

Как сообщал "УРА-Информ", если Европейский Союз примет решения об отмене перехода на летнее время, Украина может поступить аналогично. Украиной взят курс на евроинтеграцию, которым предусматривается имплементация европейского законодательства. А это означает, что в случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время, Минэкономразвития обратится в Кабинет Министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в Порядок исчисления времени на территории страны.