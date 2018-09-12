18:11 12.09.2018 | Общество | Новости
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Грузия отказалась от полиэтиленовых пакетов

В Грузии начиная с 1 октября запрещают изготовление, продажу и импорт полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон с целью снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Грузия отказалась от полиэтиленовых пакетов

Об этом сообщило издание "Новости-Грузия".

Отмечается, что об этом объявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили на пресс-конференции, которая проходила в среду, 12 сентября.

Отмечается, что главной целью такого решения является снижение загрязнения окружающей среды и поощрения экологически чистых инициатив.

Как сообщал "УРА-Информ", Министерства внутренних дел Украины и Грузии договорились о сотрудничестве в борьбе с торговлей наркотиками и при выявлении "воров в законе".


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