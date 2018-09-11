09:32 11.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Российские пограничники на озере Сиваш задержали украинских рыбаков

Пограничники Российской Федерации во вторник утром, 11 сентября, задержали двоих украинских рыбаков на озере Сиваш.

Российские пограничники на озере Сиваш задержали украинских рыбаков

Граждан Украины обвинили в "незаконном пересечении границы". Их задержали в момент швартовки к берегу Крыма. Как сообщают "Крым Реалии", ссылаясь на данные ФСБ России, при осмотре судна на борту обнаружено около 20 килограммов водных биологических ресурсов кефалевых видов рыб.

На данный момент украинских рыбаков задержали на 48 часов для подтверждения их личности. В то же время ФСБ не называет имен задержанных граждан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в оккупированном Крыму у рыбаков с украинского судна "ЯМК-0041" отобрали паспорта, их принудительно удерживают на полуострове.

Людими Денисова обратилась к президенту Украины относительно обмена украинских рыбаков судна "ЯМК-0041", задержанного 4 мая 2018 года Пограничной службой Российской Федерацией, на моряков "НОРДа", который был задержан Государственной пограничной службой Украины.


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