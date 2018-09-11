Калифорния имеет в планах перейти на чистую электроэнергию

Как передает DW, подписание документа состоялось за несколько дней до открытия международной конференции по защите климата, которая пройдет в Сан-Франциско 12-14 сентября.

Так, согласно постановлению все калифорнийские компании-производители электроэнергии к 2030 году должны увеличить до 60 % - на 10 % больше, чем сейчас - долю электроэнергии, полученной с использованием солнца, ветра и других возобновляемых источников. После этого, до 2045 года, целью будет довести этот показатель до 100 %.

Такие меры необходимы, чтобы противодействовать экзистенциональной угрозе, которую представляют изменения климата.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мэры Каменец-Подольского и Черткова подписали меморандум с международной климатической организацией 350.org о постепенном переходе энергосистем на возобновляемые источники энергии. Также к такой инициативе подсоединился мэр Житомира.