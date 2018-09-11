Калифорния имеет в планах перейти на чистую электроэнергию

Правительство Калифорнии до 2045 года намерено перейти на использование электроэнергии только из возобновляемых источников. Соответствующий законодательный акт подписал губернатор штата Джерри Браун.
Как передает DW, подписание документа состоялось за несколько дней до открытия международной конференции по защите климата, которая пройдет в Сан-Франциско 12-14 сентября.
Так, согласно постановлению все калифорнийские компании-производители электроэнергии к 2030 году должны увеличить до 60 % - на 10 % больше, чем сейчас - долю электроэнергии, полученной с использованием солнца, ветра и других возобновляемых источников. После этого, до 2045 года, целью будет довести этот показатель до 100 %.
Такие меры необходимы, чтобы противодействовать экзистенциональной угрозе, которую представляют изменения климата.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мэры Каменец-Подольского и Черткова подписали меморандум с международной климатической организацией 350.org о постепенном переходе энергосистем на возобновляемые источники энергии. Также к такой инициативе подсоединился мэр Житомира.