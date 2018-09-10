21:55 10.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прокуратура объявила подозрение мужчине, стрелявшему по детям в Новой Одессе

В понедельник, 10 сентября, прокуратура объявила о подозрении мужчине, вчера стрелял по детям в городе Новая Одесса Николаевской области.

Прокуратура объявила подозрение мужчине, стрелявшему по детям в Новой Одессе

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, мужчина стрелял по детям, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате выстрела были травмированы 12-летний мальчик и две девочки.

Сейчас мальчик находится в медицинском учреждении, его состояние медики оценивают как тяжелое. В больнице также находится девятилетняя девушка, другая девушка на амбулаторном лечении.

Злоумышленник также был ранен в руку. Его задержали и сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

С места происшествия изъяты остатки самодельного устройства для стрельбы были направлены на экспертное исследование. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Новая Одесса Николаевской области в воскресенье, 9 сентября, пожилой мужчина стрелял из самодельного устройства по детям. В результате инцидента трое подростков получили ранения. Как сообщает пресс-служба областной полиции теперь пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.


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