Из-за мощного ливня улицы Запорожья превратились в реки - ФОТО

На фото видно, как автомобили "переплывают" перекресток проспекта Соборного и улицы Лермонтова. Пешеходам приходиться идти в брод.

Из-за того, что было затоплено несколько районов, по некоторым дорогам очень сложно проехать.

Так, на "Автоканале Запорожье" предупреждают, что по улице Тюленина образовались "реки". По прогнозу синоптиков, с самого утра и до вечера в Запорожье ожидаются дожди.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве ожидается ухудшение погоды, а именно гроза. Сообщается, что сегодня в Киеве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, возможна гроза.