13:52 10.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из-за мощного ливня улицы Запорожья превратились в реки - ФОТО

Сегодня мощный ливень накрыл Запорожье, из-за этого улицы города полностью в воде. Об этом сообщает сайт города.

Из-за мощного ливня улицы Запорожья превратились в реки - ФОТО

На фото видно, как автомобили "переплывают" перекресток проспекта Соборного и улицы Лермонтова. Пешеходам приходиться идти в брод. 

Из-за того, что было затоплено несколько районов, по некоторым дорогам очень сложно проехать.

Так, на "Автоканале Запорожье" предупреждают, что по улице Тюленина образовались "реки". По прогнозу синоптиков, с самого утра и до вечера в Запорожье ожидаются дожди.

 Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве ожидается ухудшение погоды, а именно гроза. Сообщается, что сегодня в Киеве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, возможна гроза.


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