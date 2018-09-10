Рейдеры захватили агрохозяйство "Строгого О.Ф." в Харьковской области, – СМИ

Об этом сообщило интернет-издание Hubs .

В субботу, 8 сентября, около 30 неизвестных вооруженных мужчин спортивного телосложения в камуфлированной форме заехали на территорию элеватора, принадлежащего ФХ "Строгого О.Ф.", и совершили силовой захват участка. Они закрыли ворота, заблокировав вход и выход, и начали загружать свои автомобили подсолнечником с элеватора, чтобы вывезти его в неизвестном направлении.

На месте находится полиция, но ситуация остается нерешенной. Было ли открыто уголовное производство, до сих пор неизвестно.

По информации Всеукраинского Аграрного Совета (ВАС), накануне в государственном реестре были изменены действующий владелец и название хозяйства "Строгого О.Ф.". На основании поддельных документов о переходе права собственности на корпоративные права нотариус Александр Драгин внес изменения в госреестр, согласно которым хозяйство теперь называется ФХ "Слобожанские поля", а его владелицей является неизвестная Елена Маруняк. То есть, согласно поддельным документам, Александр Строгий передал ей свою долю, чего в действительности не произошло.

Для защиты своих законных прав владелец хозяйства Александр Строгий направил официальное обращение на имя министра юстиции Украины Павла Петренко с призывом как можно скорее остановить рейдерский захват его предприятия.

"Обращаюсь к Вам с большой просьбой остановить рейдерский захват моего фермерского хозяйства (ЕГРПОУ 21229706) и срочно отменить незаконную государственную регистрацию", – говорится в тексте обращения.

Также ФХ "Строгого О.Ф." сейчас готовит жалобу в комиссию Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации.

Для защиты своих законных прав настоящий владелец ФХ "Строгого О.Ф." намерен взять под контроль ситуацию – чтобы уголовное производство было срочно зарегистрировано. Также он планирует обратиться к следственному судье для наложения ареста на имущество ФХ "Строгого О.Ф." и прекращения любых регистрационных действий, чтобы не допустить перепродажи, отчуждения имущества и наращивания долгов.

Ранее Центр "Социальный мониторинг", по заказу ВАС, провел опрос среди 500 руководителей сельскохозяйственных предприятий (из всех областей Украины) в период с 25 июня по 2 августа 2018 года. Согласно полученным результатам, около 71% аграриев считают свой бизнес незащищенным от рейдерства. В то же время, по мнению 64% сельхозпроизводителей, основной причиной распространения рейдерства является коррупция в органах власти и правоохранительной системе.

Источник: ukranews.com