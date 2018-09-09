20:59 09.09.2018 | Общество | Новости
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В Японии растет количество жертв землетрясения

Число погибших в результате сильного землетрясения в Японии на северном острове Хоккайдо возросло.

В Японии растет количество жертв землетрясения

По последним данным стихия убила 42 человека. Как сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на слова премьер-министр Японии, он пообещал местным властям региона финансовую поддержку из госбюджета.

Для преодоления последствий землетрясения предполагается выделить почти пять миллионов долларов.

Полиция региона не прекращает поисково-спасательные работы. Для помощи местному населению правительство отправило на Хоккайдо почти 40 тысяч военнослужащих и полицейских оснащенных специальной техникой. В операциях также активно применяют вертолеты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на четверг, 6 сентября, на Хоккайдо случилось землетрясение магнитудой 6,7 баллов. Его эпицентр находился в районе Ибура, ядро толчков залегало на глубине 37 километров.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо возросло до 35 человек.


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