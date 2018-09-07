09:46 07.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За сутки КПВВ на Донбассе пересекли почти 32 тыс. человек

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный на Донбассе оставался интенсивным. В частности, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) пересекло 31,9 тыс. человек.

За сутки КПВВ на Донбассе пересекли почти 32 тыс. человек

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

"Всего вчера линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда пересекли 32 тыс. чел. и 5,5 тыс. транспортных средств", — говорится в сообщении.

При этом, в районе проведения операции Объединенных сил, кроме КПВВ "Станица Луганская", находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 10/30; "Гнутово" - 10/20.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 31,9 тысяч человек и 5,5 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 9920 человек и 1170 транспортных средств;

"Марьинка" - 9820 лиц и 1950 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8330 человек и 1600 транспортных средств;

"Гнутово" - 3920 человек и 890 транспортных средств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Миссия Международного комитета Красного Креста направила на неподконтрольную часть Донбасса 15 грузовиков с гуманитарной помощью.


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