12:32 07.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100203085:Polishuk

В школах на территории Херсонщины в зоне возможного влияния химвеществ из Крыма приостановлен учебный процесс

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Херсонской области на своем заседании в пятницу, 7 сентября, приняла ряд решений, связанных с экологической ситуацией из-за загрязнения воздуха в результате деятельности завода "Крымский титан".

В школах на территории Херсонщины в зоне возможного влияния химвеществ из Крыма приостановлен учебный процесс

В частности комиссия приостановила учебный процесс в школах и детских садах. Как сказано в сообщении Херсонской областной государственной администрации, приостановлен также пропуск на КПВВ "Каланчак", КПВВ "Чаплинка" в сторону полуострова Крым.

Кроме того, необходимо провести информационно-разъяснительную работу среди населения для повышения уровня осведомленности правил обще-профилактических мероприятий.

В свою очередь Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области рекомендует, в частности, тщательно соблюдать правила личной гигиены, избегать выпаса скота и посещения низовья лощин, балок, где вероятны осадки вредных веществ; не находиться на водоемах, где произошло загрязнение воды.

В случае возникновения каких-либо признаков ухудшения самочувствия (неприятный привкус во рту, раздражение слизистых оболочек глаз, органов дыхания, кожи) необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юге Херсонской области в пятницу утром, 7 сентября, объявлена эвакуация. Такое решение принято в связи с угрозой техногенной катастрофы и загрязнением воздуха на севере оккупированного Крыма. Как сообщила Херсонской областной государственной администрации, для предотвращения негативных последствий загрязнения воздуха в результате деятельности завода "Крымский титан" на оккупированном полуострове на юге Херсонской области приостанавливают работу школ и детсадов, а детей эвакуируют в оздоровительные лагеря.


Поделиться
Читайте также:
 
"Забрасывали бутылками и мусором": Шевченко прокомментировал потасовку на стадионе Угерск-Градиште - ВИДЕО Гройсман заверил, что Украина готова к отопительному сезону Легенда футбола Марадона стал главным тренером мексиканского клуба Наличный доллар в пятницу опустился до 28,34 гривен
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив