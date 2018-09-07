В школах на территории Херсонщины в зоне возможного влияния химвеществ из Крыма приостановлен учебный процесс

В частности комиссия приостановила учебный процесс в школах и детских садах. Как сказано в сообщении Херсонской областной государственной администрации, приостановлен также пропуск на КПВВ "Каланчак", КПВВ "Чаплинка" в сторону полуострова Крым.

Кроме того, необходимо провести информационно-разъяснительную работу среди населения для повышения уровня осведомленности правил обще-профилактических мероприятий.

В свою очередь Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области рекомендует, в частности, тщательно соблюдать правила личной гигиены, избегать выпаса скота и посещения низовья лощин, балок, где вероятны осадки вредных веществ; не находиться на водоемах, где произошло загрязнение воды.

В случае возникновения каких-либо признаков ухудшения самочувствия (неприятный привкус во рту, раздражение слизистых оболочек глаз, органов дыхания, кожи) необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юге Херсонской области в пятницу утром, 7 сентября, объявлена эвакуация. Такое решение принято в связи с угрозой техногенной катастрофы и загрязнением воздуха на севере оккупированного Крыма. Как сообщила Херсонской областной государственной администрации, для предотвращения негативных последствий загрязнения воздуха в результате деятельности завода "Крымский титан" на оккупированном полуострове на юге Херсонской области приостанавливают работу школ и детсадов, а детей эвакуируют в оздоровительные лагеря.