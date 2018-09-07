Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий к концу сентября

Так, в субботу прогнозируется облачность с прояснениями. Кратковременные дожди, в центральных, южных и Донецкой областях местами сильные дожди, отдельные грозы. Только на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и крайнем западе страны без существенных осадков.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 19°; днем 17-22°, на Закарпатье, на севере Левобережья, в восточных областях и на крайнем юге страны 21-26°.

Отметим, что в основном синоптики прогнозируют до конца текущего месяца дожди и похолодание.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", японские авиакомпании, из-за надвигающегося к западному побережью страны тайфуна "Джеби", отменили около 570 внутренних рейсов. Приближающийся тропический шторм также привел к приостановке движения поездов на некоторых железнодорожных направлений в западной части страны.