21:52 07.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий к концу сентября

В ближайшие выходные восьмого сентября, почти во всех областях Украины ожидаются дожди, температура воздуха днем составит 17-22°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий к концу сентября

Так, в субботу прогнозируется облачность с прояснениями. Кратковременные дожди, в центральных, южных и Донецкой областях местами сильные дожди, отдельные грозы. Только на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и крайнем западе страны без существенных осадков.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 19°; днем 17-22°, на Закарпатье, на севере Левобережья, в восточных областях и на крайнем юге страны 21-26°.

Отметим, что в основном синоптики прогнозируют до конца текущего месяца дожди и похолодание.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", японские авиакомпании, из-за надвигающегося к западному побережью страны тайфуна "Джеби", отменили около 570 внутренних рейсов. Приближающийся тропический шторм также привел к приостановке движения поездов на некоторых железнодорожных направлений в западной части страны.


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