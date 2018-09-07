11:29 07.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ОБСЕ опубликовало очередные доказательства российского присутствия на Донбассе

Представители мониторинговой мисии ОБСЕ вновь зафиксировала колонну грузовиков возле границы с РФ в Донбассе. Об этом передает "Громадське".

ОБСЕ опубликовало очередные доказательства российского присутствия на Донбассе

Сообщается, что 4-5 сентября БПЛА зафиксировал колонну из 10 грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками и еще четыре автомобиля сопровождения, а также несколько гражданских автомобилей. Группа машин двигалась по бездорожью, в обход украинской границы.

В специальном отчете ОБСЕ говорится, что все грузовики уехали в направлении границы между Украиной и Россией через неофициальные пункты пропуска. Остальной транспорт остался в Украине. 

В Генштабе операции Объединенных сил такие действия России расценивают, как нарушение Минских договоренностей по отводу вооружений и бронетехники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пророссийские боевики на Донбассе продолжают препятствовать деятельности патрулей миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях. На этот раз наемники РФ обыскали автомобиль наблюдателей в районе населенного пункта Кременец.


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