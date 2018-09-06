20:58 06.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Городского голову Ужгорода арестовали на два месяца

В четверг, 5 сентября, Ужгородский городской районный суд Закарпатской области избрал городскому голову Ужгорода Богдану Андриеву меру пресечения.

Городского голову Ужгорода арестовали на два месяца

Суд арестовал его на два месяца с определением залога в 440 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба суда, Андриев на заседании не признал свою вину.

При этом сторона защиты отметила, что подозрение является необоснованным, а риски избежания наказания за совершенное - отсутствуют.

По ее словам,

В свою очередь сторона обвинения просила взять Андреева под стражу с альтернативой залога в 6,5 миллионов гривен. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры частично.

На судебное заседание также пришел председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, который был готов взять Андреева на поруки.

Напомним, 29 августа Андриеву вручили подозрение о совершении уголовного правонарушения. Подозрение касается обстоятельств реконструкции культурно-исторического центра "Совиное гнездо".

Как сообщал УРА-Информ, Глава областного центра Закарпатья подозревается в совершении ряда преступлений, а именно присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным лицом служебным положением и служебный подлог Уголовного кодекса Украины.


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