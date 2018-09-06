Детей Херсонской области, которые проживают возле "Крымского титана" могут эвакуировать - ОГА

Эвакуация может начаться уже в пятницу, 7 сентября. Об этом заявил председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев.

По его словам, на сегодняшний день уже подготовлены базы на Арабатской стрелке. Готовы также разместить детей из Крыма. Глава ОГА также отметил, что ситуация в течение дня ухудшилась.

Напомним, сегодня в ГПСУ сообщили, что КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" временно прекращают свою работу в связи с экологической ситуацией с заводом "Титан" в оккупированном Крыму, в штатном режиме работает КПВВ "Чонгар". Ранее Гордеев заявил, что Херсонская область готова принять детей из оккупированного Россией Крыма, которые пострадали от химических выбросов, произошедших в районе Армянска.

Как сообщал УРА-Информ, в Херсонской области, в Каланчакском и Чаплинском районах, шесть сел расположены в зоне выбросов завода "Крымский Титан".