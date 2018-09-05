11:52 05.09.2018 | Общество | Новости
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В России произошло землетрясение в 5, 5 баллов

В России в ночь на среду, 5 сентября, в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области произошло землетрясение.

В России произошло землетрясение в 5, 5 баллов

Его магнитуда составила 5,5 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает пресс-служба Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по региону, сейсмическая активность зафиксирована на глубине десяти километров.

Вместе с тем разрушений зданий и сооружений нет. На производство предприятий данное событие не повлияло, - заверили в ведомстве, добавив, что подземные толчки были зафиксированы около двух часов ночи.

Пресс-служба МЧС также сообщила, что власть организовала работу 16 рабочих групп "по проверке социально значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов".

В то же время, как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение произошло в семи километрах к юго-западу от Катав-Ивановского, в 133 километрах от Уфы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром в Японии в 36 километрах к юго-востоку от города Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,6 произошло. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 23:11 по киевскому времени во вторник землетрясения имел координаты 37.58 градуса северной широты и 140.82 градуса восточной долготы.


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