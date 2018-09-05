В России произошло землетрясение в 5, 5 баллов

Его магнитуда составила 5,5 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает пресс-служба Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по региону, сейсмическая активность зафиксирована на глубине десяти километров.

Вместе с тем разрушений зданий и сооружений нет. На производство предприятий данное событие не повлияло, - заверили в ведомстве, добавив, что подземные толчки были зафиксированы около двух часов ночи.

Пресс-служба МЧС также сообщила, что власть организовала работу 16 рабочих групп "по проверке социально значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов".

В то же время, как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение произошло в семи километрах к юго-западу от Катав-Ивановского, в 133 километрах от Уфы.