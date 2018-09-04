Из Армянска начали эвакуацию детей

В загрязненный Армянск для перевозки детей в санатории Крыма уже прибыли 28 автобусов. Родители растеряны: на сборы детей им дали всего два часа. Они сетуют, что организация эвакуации не продумана должным образом.
Об этом информируют местные СМИ.
Около 2 тысяч школьников Армянска уже готовы к отправке в санатории Крыма.
Отмечается, что первую тысячу детей должны доставить в детские оздоровительные заведения "Победа", "Мечта", Дружба" в Евпатории и "Дельфин" в Песчаном.
Тем временем в соцсетях родители сетуют, что на сборы детей им дали всего 2 часа. После этого около 4 часов заставили ждать на улице автобусы.
Как сообщал "УРА-Информ", от экологических проблем, которые возникли в результате незаконной деятельности предприятий на севере оккупированного Крыма, страдают не только жители Армянска, но и жители населенных пунктов в Херсонской области.