Из Армянска начали эвакуацию детей

Об этом информируют местные СМИ.

Около 2 тысяч школьников Армянска уже готовы к отправке в санатории Крыма.

Отмечается, что первую тысячу детей должны доставить в детские оздоровительные заведения "Победа", "Мечта", Дружба" в Евпатории и "Дельфин" в Песчаном.

Тем временем в соцсетях родители сетуют, что на сборы детей им дали всего 2 часа. После этого около 4 часов заставили ждать на улице автобусы.

Как сообщал "УРА-Информ", от экологических проблем, которые возникли в результате незаконной деятельности предприятий на севере оккупированного Крыма, страдают не только жители Армянска, но и жители населенных пунктов в Херсонской области.