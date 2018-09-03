ГосЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасность

Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на на Укргидрометцентр, в понедельник, 3 сентября, а также во вторник, 4 сентября, в южных, восточных, центральных областях сохранится чрезвычайный пятого класса уровень пожарной опасности.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что до 4 сентября будет удерживаться чрезвычайный пятого класса уровень пожарной опасности в южных и восточных районах Киевской области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 3 сентября, территория Украины останется с сухой и очень теплой воздушной массой с температурой выше климатической нормы для этого периода. В этот день почти по всей стране без осадков, лишь на крайнем западе страны во второй половине дня местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздух днем составит 27-32 градус тепла. В Киеве сегодня днем облака появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура ночью составит 15-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 29-31 градусов.