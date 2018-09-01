14:20 01.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцы задолжали "газовикам" 16 млрд гривен

Украинцы за лето сумели полностью расчитаться за газ лишь в июне месяце. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Украинцы задолжали

Согласно опубликованной информации, долги населения по оплате за поставки природного газа в июле-августе составили 16,7 млрд гривен - за централизованное отопление и 10, 3 млрд гривен - за горячую воду. Снабжение холодной воды и водоотведение недополучило 2,8 млрд гривен, по поставке электрической энергии - 3,9 млрд гривен. Субсидии смогли покрыть лишь 30 процентов неоплаченных долгов.

Напомним, что Кабинет министров Украины принял решение о продлении спецобязательства Нафтогаза на продажу газа по сниженным ценам для нужд населения до 1 октября 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 29 августа. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Киевская городская рада принял решение о реструктуризации 101,2 миллионов долларов внешнего долга города с выплатой в 2021-2022 годы. 


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