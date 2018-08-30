Украинцы "выбрасывают" миллиарды гривен на неэффективные лекарства

Об этом проинформировала на своей странице в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Супрун добавила, что за последние пять лет украинцы потратили 3,6 миллиарда долларов на препараты без доказанной эффективности.

По ее словам украинцы тратят миллиарды на различные нейропротекторы и ноотропы, гепатопротекторы, кардиопротекторы, хондропротекторы и препараты от острых респираторных инфекций, которые также не имеют доказательной базы применения. Ситуация, в которой украинцы тратят бешеные деньги на лекарства без доказанной эффективности, является неприемлемой. Принимать сомнительные лекарственные средства очень рискованно для здоровья. А за эти деньги можно было бы получить действительно необходимое и качественное лечение, - подчеркивает Супрун.

Тенденция назначать себе лекарства через Интернет среди наших пациентов приобретает угрожающие масштабы, заявили в АПАУ. Кроме этого, украинцы часто просят в аптеке продать им лекарства из рекламы.

Как сообщал "УРА-Информ", с 1 сентября для жителей столицы меняются правила вызова неотложной помощи. Теперь киевлянам достаточно будет набрать единый номер 103, тогда как сейчас по этому номеру можно вызвать только скорую помощь, бригады которой приезжают на экстренные вызовы, если есть угроза жизни пациента сильные травмы, к примеру, при ДТП, кровотечения, инфаркт. Теперь же, вместо семизначного для каждого района номера, достаточно будет также набрать 103.