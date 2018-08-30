15:35 30.08.2018 | Общество | Новости
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Европейцы не хотят переходить на зимнее время

Более 80 процентов участников опроса, проведенного Еврокомиссией, проголосовали за отмену перехода на зимнее и летнее время.

Европейцы не хотят переходить на зимнее время

Об этом сообщили в среду, 29 августа, агентство dpa и немецкая газета Westfalenpos.

Примечательно, что большинство из проголосовавших за отмену перевода стрелок часов, предпочли бы оставить летнее время. В общей сложности в опросе участвовали более 4,5 миллиона человек.

Выполняя соответствующую директиву Европарламента, Европейская комиссия 5 июля запустила сайт, на котором жители стран ЕС могли до 16 августа высказать мнение относительно перехода на зимнее и летнее время. Результаты опроса будут учтены при пересмотре директивы о переводе стрелок часов.

Как сообщал "УРА-Информ", в Евросоюзе началось онлайн-голосование, которое должно решить, на какое именно время раз и навсегда перейдут жители ЕС.


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