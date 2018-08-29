Китай начал строительство военной базы в Афганистане

Как известно, Пекин намерен перебросить отослать на базу как минимум один батальон с вооружением и оборудованием для учебной подготовки специалистов Афганистана.

Это будет первый случай военного присутствия Китая на территории Афганистана. Главной задачей базы станет контроль над неспокойным районом Синьцзян, где в последнее время участились вылазки исламских террористов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Афганистане группировка талибов напала на военную базу в провинции Баглан, в результате чего погибло по меньшей мере 45 военных.