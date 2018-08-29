08:29 29.08.2018 | Общество | Новости
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Китай начал строительство военной базы в Афганистане

Правительство Китая приняло решение построить первую военно-тренировочную базу в афганской провинции Бадахшан в рамках сотрудничества с Кабулом в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает South China Morning Post.

Китай начал строительство военной базы в Афганистане

Как известно, Пекин намерен перебросить отослать на базу как минимум один батальон с вооружением и оборудованием для учебной подготовки специалистов Афганистана.

Это будет первый случай военного присутствия Китая на территории Афганистана. Главной задачей базы станет контроль над неспокойным районом Синьцзян, где в последнее время участились вылазки исламских террористов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Афганистане группировка талибов напала на военную базу в провинции Баглан, в результате чего погибло по меньшей мере 45 военных.


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