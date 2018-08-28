В Евросоюзе запретили использовать галогеновые лампы

Как отмечается, светодиодные лампы используют только одну пятую энергии по сравнению с галогеновыми, а их отказ позволит уменьшить на 15 млн тонн углеродные выбросы, что составляет около годового использования электроэнергии такой страны, как Португалия.

Так, одной из компаний было подсчитано, что европейские потребители смогут сэкономить около 124 евро в год, если начнут переход к светодиодным источникам света.

Кроме того, галогеновые лампы имеют строк службы в среднем 2 года, в то время как LED могут прослужить около п'ятнадцяти. Это доказывает, что все аргументы о большей дешевезне галогеновых ламп является просто мифом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.