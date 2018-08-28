12:59 28.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд оставил Насирову меру пресечения прежней

Шевченковский районный суд города Киева во вторник 28 августа, на заседании оставил бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде ста миллионов гривен.

Суд оставил Насирову меру пресечения прежней

Вместе с тем адвокаты Насирова просили упразднить их подзащитному обязательство. Однако судьи им отказали.

Также на заседании прокуроры продолжили читать обвинительный акт в отношении Насирова. На данный момент прочитано всего лишь 319 страниц из 774.

Следующее заседание запланировано на 14 сентября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 2 марта 2017 года детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления Насирова, после чего задержали. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия.


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