Суд оставил Насирову меру пресечения прежней

Вместе с тем адвокаты Насирова просили упразднить их подзащитному обязательство. Однако судьи им отказали.

Также на заседании прокуроры продолжили читать обвинительный акт в отношении Насирова. На данный момент прочитано всего лишь 319 страниц из 774.

Следующее заседание запланировано на 14 сентября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 2 марта 2017 года детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления Насирова, после чего задержали. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия.