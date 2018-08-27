В Польше могут открыть новые украинские консульства

В частности в городе Вроцлав, сообщил Андрей Дещица посол Украины в Польше, пишет "Интерфакс".

Это связано, по словам посла, с увеличением украинцев, которые посещают город.

Количество украинцев, которые посещают консульские учреждения в Польше, возросло в десятки раз, в то время как количество персонала украинских консульских учреждений остается на том же уровне.

Как сообщал "УРА-Информ", 45% украинцев, работающих в Польше, получают более 3 тыс злотых ежемесячно и почти 76% украинцев зарабатывают там около 2,5 тыс злотых. Об этом свидетельствует результат последнего опроса, пишет издание Rzeczpospolita. http://ura-inform.com/ru/economics/2018/08/27/polskie-rabotodateli-delajut-stavku-na-ukraintsev