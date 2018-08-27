В День Рождения Украины на "Harley Davidson" - ФОТО

Одним из крупнейших в мире мотоклубом является Harley Owners Group (H.O.G). В своих рядах он насчитывает более миллиона членов в разных уголках мира. Радует, что и Украина не посторонняя в этом благородном движении людей, которые разделяют свою страсть к мотоциклам и к миру приключений.

В столице нашей страны вот уже 7 лет существует HOG Kyiv Chapter Ukraine, в который входят около ста активных самодостаточных людей. А можно даже утверждать – целых семей. Ведь объединение позиционирует себя как семейный клуб, куда приходят-приезжают с женами и детьми. У некоторых уже взрослыми, со своими Харлеями.

Соответственно, в таком клубе, конечно же, собираются по разнообразным праздникам. И уж тем более, не могли пропустить и 27-ой год Независимости Украины. Как рассказал президент и основатель HOG Kyiv Chapter Ukraine Игорь Турцевич, благодаря такому значимому для нашей страны и всех украинцев празднику есть возможность популяризовать украинскую культуру с помощью мотопробега и активностей. "Для нас День Независимости – ВСЕ! Мы хотим независимости, свободы и мира!", - утверждает Игорь.

Стоит отметить, что кроме словесной поддержки и патриотизма, значительное количество участников клуба принимают активную участь в жизни страны. Все они давно "крепко стоят на ногах" и потому всеми своими силами и возможностями помогают бойцам на востоке Украины. Деньгами, продуктами, обмундированием и тд.

Интересно, что HOG Kyiv Chapter Ukraine заметно выделяются из когорты подобных клубов ещё и тем, что выступают за исключительно здоровый способ жизни и любыми способами продвигают его в массы. К примеру, в этом году команда из 35 человек играла в мужскую, и в каком-то роде тематическую игру - пейнтбол. Все было настолько серьезно, что каждая выигравшая и проигравшая команда получила соответствующие кубки за соревнования.

Несмотря на то, что это байк многие считают мужским увлечением HOG Kyiv Chapter Ukraine объединяет не только представителей сильной половины человечества. Среди большой команды байкеров есть отважные девушки. Немного - лишь 7, но, как уверяет одна из них – Диана, им крайне приятно находится в компании уверенных, серьёзных и весёлых мужчин.

Жизнь байкеров Kiev Chapter Ukraine наполнена не только страстью к мотоциклам, а и безграничным уважением и любовью к своей стране. Где бы они не были в Европе или Азии, главная цель поездки – как можно больше рассказать и дать прочувствовать ценности и достижения Украины.