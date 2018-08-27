Сегодня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, такая ситуация будет наблюдаться на реках бассейнов Сяна, Днестра в западных областях. Так, пятый класс чрезвычайной опасности будет присутствовать на всей территории страны, кроме большинства районов Волынской, Львовской и Закарпатской областей.

Также в последствии сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах возможно образование селевых потоков.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на несанкционированной свалке возле поселка Балаклея Харьковской области произошел пожар. В настоящее время спасатели все еще продолжают ликвидацию возгорания. возгорание, ликвидация которого продолжается и в настоящее время.