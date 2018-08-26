13:37 26.08.2018 | Общество | Новости
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Жители Нидерландов употребляют 90 процентов всех синтетических наркотиков в Европе

Нидерланды занимают первенство в Европе по количеству проданных на душу населения наркотиков. Об этом свидетельсвуют данные доклада полицейской академии в Апелдорне. 

Жители Нидерландов употребляют 90 процентов всех синтетических наркотиков в Европе

Согласно опубликованной информации, лишь 19 млрд евро составляет рыночная цена синтетических наркотиков, произведенных в Нидерландах в 2017 году, информация по текущему году может резко отличаться от предыдущего результате и качественно, и количественно. 

На сегодняшний день страна занимает лидирующее положение на рынке производства экстази и амфетаминов. Толерантность правительства и общества к наркотическим веществам, по мнению экспертов, связаны с налаженной инфраструктурой страны, сравнительно терпимым отношением к этому типу наркотических средств, а также недостаточным количество полицейских, специализирующихся на борьбе с наркотиками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Норвегии ученые готовятся провести масштабный эксперимент по лечению людей с сильной наркотической зависимостью


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