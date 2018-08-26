Жители Нидерландов употребляют 90 процентов всех синтетических наркотиков в Европе

Согласно опубликованной информации, лишь 19 млрд евро составляет рыночная цена синтетических наркотиков, произведенных в Нидерландах в 2017 году, информация по текущему году может резко отличаться от предыдущего результате и качественно, и количественно.

На сегодняшний день страна занимает лидирующее положение на рынке производства экстази и амфетаминов. Толерантность правительства и общества к наркотическим веществам, по мнению экспертов, связаны с налаженной инфраструктурой страны, сравнительно терпимым отношением к этому типу наркотических средств, а также недостаточным количество полицейских, специализирующихся на борьбе с наркотиками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Норвегии ученые готовятся провести масштабный эксперимент по лечению людей с сильной наркотической зависимостью.