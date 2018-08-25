16:42 25.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В рядах ВСУ служат более 3 тыс женщин-офицеров, - Геращенко

Заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко назвал точное количество женщин-военнослужащих в рядах украинской армии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В рядах ВСУ служат более 3 тыс женщин-офицеров, - Геращенко

Мощь украинской армии с каждым днем растет не только за счет "сильной" половину этого мира. Женщины привносят особый вклад в развитие ВСУ, их навыки работы и командования в некоторых отраслях просто незаменимы, считает зампредседателя.

"Цифр в информационном тексте, уже 25 тыс. украинок служат по контракту в ВСУ, из них более 3000 офицеров. Страна должна знать, сколько у нас женщин-подполковников и полковников, потому что они служат наравне с мужчинами", - сообщает Геращенко.

Напомним, что к 27-й годовщине независимости Украины и 100-летию украинской государственности приняло участие 4,5 тысячи военнослужащих и 15 стран-партнеров, среди которых есть представители государств, входящих в Североатлантический альянс. Впервые в истории Украины на параде ко Дню Независимости пройдут женщины-военные.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на параде ко Дню Независимости присутствовали военные делегации из 18 стран - партнеров Украины.


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