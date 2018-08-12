15:33 12.08.2018 | Общество | Новости
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ООН презентовало программу выращивания деревьев в пустыне

Международная компания со штаб-квартирой в Нидерландах предложила высаживать деревья в биоразлагаемом "коконе". Об этом говорится на официальном сайте организации. 

ООН презентовало программу выращивания деревьев в пустыне

На сегодняшний день два миллиарда гектаров земли - площадь США и Китая вместе взятых - считаются деградированными почвами, на которых еще 200-лет ничего нельзя будет выращивать. 

Ученые и исследователи предлагают новейший способ добычи и удобрения растений. Проект называется "Кокон". Он изготовлен из различных органических материалов и считается безопасным для почвы, его необычная форма обеспечивает резервуар для влаги так необходимой для роста и развития растения.

Изобретение помогает деревьям не упускать влагу, улучшать окружающий субстрат, освобождая ферменты, которые отдают жизненно важные питательные вещества

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно страны-члены Генеральной Ассамблеи  ООН проголосовали за кандидатуру бывшего президента Чили Мишель Бачелет на должность Верховного комиссара ООН по правам человека.  


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