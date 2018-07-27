Госпогранслужба усилила охрану на границе в Закарпатской области - ФОТО

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Как отмечается, что офицеры Администрации Госпогранслужбы приступят к работе в составе девяти подразделений ГПСУ на самых опасных направлениях.

Такое решение было принято, поскольку на границе продолжает процветать противоправная деятельность, связанная с перемещением через государственную границу незаконных мигрантов и подакцизных товаров, в том числе с помощью тайников и малой аваиации.

Пограничники займутся охраной государственной границы, предтовращением переправки нелегальных мигрантов, контрабанды, коррупции и административных правонарушений.

Директор Департамента охраны государственной границы генерал-майор Юрий Гресько отметил, что предыдущие усиления охраны границы значительно уменьшили количество правонарушений на границе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинскую столицу на Крестный ход уже прибыло более 116 автобусов с паломниками из разных регионов Украины.