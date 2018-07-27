Google посвятил свой дудл украинской шахматистке - ФОТО

Об этом сообщается в блоге сайта.

Как отмечается, спустя 24 года Людмила Руденко в своем легендарном пути достигла первое важное достижения в своей карьере, когда выиграла в Московском женском чемпионате в 1928 году. Так, сначала украинка стала мастером международного класса во Всемирной шахматной федерации, а затем женским гроссмейстером.

Людмила Руденко родилась в 1904 году в Полтавской области, она является первой среди украинских шахматисток чемпионкой мира среди женщин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", поисковая система Google в Украине посвятила очередную картинку дудл Майе Энджелоу. В честь 90 дня рождения американской писательницы.