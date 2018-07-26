06:30 26.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В четверг погода существенно не изменится

В четверг, 26 июля, погоду в Украине по-прежнему будет определять теплый и влажный воздух.

В четверг погода существенно не изменится

Практически на сей территории страны ожидаются кратковременные дожди, днем с грозами. Ветер северо-восточный, 5-8 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 25-30 градусов жары.

В Киеве сегодня весь день будет облачным. С утра и до позднего вечера будет идти дождь c грозой. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-19 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.

На западе Украины также кратковременные дожди, днем гроза. Температура воздуха ночью составит 14-19 теплых градусов. Днем потеплеет до 24-29 градусов.

На севере страны в четверг кратковременные дожди, днем гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-20 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 25-30 градусов выше нуля.

В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем гроза. Ночная температура воздуха ночью не опустится ниже 15-20 градусов. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов.

На востоке Украины кратковременные дожди, днем гроза. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов со знаком плюс. Днем воздух распалится до 30-35 градусов.

На юге страны кратковременные дожди, днем гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-22 теплых градус. Днем будет от 30 до 35 жарких градусов.

В Крыму сегодня также кратковременные дожди, днем гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-21 теплых градус. Днем будет от 30 до 35 жарких градусов.

Народный прогноз: 26 июля отмечается собор Архангела Гавриила. По народному календарю этот день считается серединой лета. Если 26 июля на дворе сухо, то осень будет долгая, тёплая и сухая. Наши предки в этот день наблюдали за ласточками: если они низко летают, осень будет долгая. С этого времени кое-где грачи начинают собираться в первые осенние стаи.


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