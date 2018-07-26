20:32 26.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Нормандская четверка" обсудила миротворческую операцию ООН на Донбассе

Министры иностранных дел "нормандской четверки" в четверг, 26 июля, обсудили принципы миротворческой операции Организации объединенных наций на Донбассе.

Она должна способствовать выполнению Минских договоренностей и восстановлению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, Украина имеет существование разногласий с российской стороной, однако договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции в зоне конфликт.

В МИД также отметили, что для украинской стороны остается принципиальным, что мандат будущей сделки должен распространяться на всю временно оккупированную территорию, включая с государственной украинско-российской границей в зоне конфликта, предусматривать вывод иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников, а также способствовать установлению мира в регионе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве заявил, что миссия миротворцев Организации объединенных наций (ООН) должна заработать на востоке Украины уже в 2018 году.


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