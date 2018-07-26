На День независимости украинцы смогут устроить маленький отпуск

Об этом пишет Информатор.

Сообщается, что в текущем году День независимости выпадает на пятницу. В связи с этим у граждан нашей страны будет возможность отдохнуть целых три дня подряд – 24, 25 и 26 августа.

Также в четверг 23 августа рабочий день будет сокращен на один час. В последний месяц лета, те кто не успел отдохнуть смогут воспользоваться государственными выходными, ведь работать в августе будет всего 22 рабочих дня.

Кроме празднований, в украинского населения будет еще восемь выходных дней. В частности - это субботы и воскресенья 4, 5, 11, 12, 18, 19 августа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на торжественном параде ко Дню Независимости украинцам покажут оружие, которое видели только на испытаниях. Кроме того, в этом году по Крещатику пройдут оперативно-тактический комплекс "Сапсан", высокоточная система залпового огня "Ольха", автоматизированная реактивная система "Верба", новая самоходная 155-мм гаубица "Богдана".