13:11 26.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100199882:labazovych

Каждый второй автомобиль патрульной полиции был поврежден в ДТП

По состоянию на четверг, 26 июля 2018 года, каждая пятая машина Национальной полиции Украины не эксплуатируется из-за нерабочих автомобилей и постоянных ДТП.

Каждый второй автомобиль патрульной полиции был поврежден в ДТП

Об этом говорится в отчете о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности подразделений и учреждений Нацполиции.

Сообщается, что у патрульной полиции имеются в наличии 1876 автомобилей, подавляющее большинство которых получено в 2015-2016 годах, из них 1196 автомобилей - Toyota Prius. 

При этом, в отдельных подразделениях патрульной полиции технически неисправна почти половина имеющихся автомобилей.

"В управлении патрульной полиции во Львовской области из 92 автомобилей в нерабочем состоянии и не эксплуатируется 47, в том числе 43 патрульных автомобиля", - сообщает Счетная палата.

Стоит добавить, что в управлении патрульной полиции Киева из имеющихся 300 автомобилей в нерабочем состоянии 105, из которых 95 повреждены в результате ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная полиция Украины приняла решение увеличить количество патрульных экипажей на 10%. Решение было принято из-за большого количества аварий на дорогах.


Поделиться
Читайте также:
 
Макаревич считает, что Россия украла Крым у Украины - ВИДЕО ВРУ проведет аудит эффективности медреформы Главный тренер сборной Бразилии продлил контракт до конца ЧМ-2022 Венесуэла в августа проведет деноминацию
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив