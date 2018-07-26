Каждый второй автомобиль патрульной полиции был поврежден в ДТП

По состоянию на четверг, 26 июля 2018 года, каждая пятая машина Национальной полиции Украины не эксплуатируется из-за нерабочих автомобилей и постоянных ДТП.
Об этом говорится в отчете о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности подразделений и учреждений Нацполиции.
Сообщается, что у патрульной полиции имеются в наличии 1876 автомобилей, подавляющее большинство которых получено в 2015-2016 годах, из них 1196 автомобилей - Toyota Prius.
При этом, в отдельных подразделениях патрульной полиции технически неисправна почти половина имеющихся автомобилей.
"В управлении патрульной полиции во Львовской области из 92 автомобилей в нерабочем состоянии и не эксплуатируется 47, в том числе 43 патрульных автомобиля", - сообщает Счетная палата.
Стоит добавить, что в управлении патрульной полиции Киева из имеющихся 300 автомобилей в нерабочем состоянии 105, из которых 95 повреждены в результате ДТП.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная полиция Украины приняла решение увеличить количество патрульных экипажей на 10%. Решение было принято из-за большого количества аварий на дорогах.