Гройсман приказал дать денег семьям украинских политзаключенных

Кабинет министров выделит семьям украинских политзаключенных по 100 тысяч гривен.
Об этом заявил премьер Владимир Гройсман.
Кабмин проголосовал за данное решение.
Гройсман добавил, что необходимо привлечь наших зарубежных партнеров для скорейшего освобождения украинских узников.
Как сообщал "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о своих ближайших планах. Она намерена с визитом отправится в РФ, но когда это произойдет – зависит от российской стороны.