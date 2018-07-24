Адский огонь: количество жертв лесных пожаров возле Афин достигло 50 человек

Об этом сообщает информационное агентство DPA.

Отметим, что греческие власти сейчас не в состоянии справиться с лесными пожарами и вынуждены просить помощи у других стран.

"Среди погибших десятки не в чем не повинных детей", - гласит сообщение.

Стоит добавить, в Греции с начала июля стоит жаркая погода, а столбики термометров неумолимо тянутся к отметке в плюс 40 градусов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Греции к западу от Афин в понедельник, 23 июля, вспыхнул крупный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов. Пожар возник в 55 километрах к западу от греческой столицы. Причины пока неизвестны.