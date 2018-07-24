09:49 24.07.2018 | Общество | Новости
100199636:labazovych

Адский огонь: количество жертв лесных пожаров возле Афин достигло 50 человек

По состоянию на вторник, 24 июля, в результате лесных пожаров в пригородах Афин погибли уже 50 человек. Еще 70 человек госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом.

Адский огонь: количество жертв лесных пожаров возле Афин достигло 50 человек

Об этом сообщает информационное агентство DPA.

Отметим, что греческие власти сейчас не в состоянии справиться с лесными пожарами и вынуждены просить помощи у других стран.

"Среди погибших десятки не в чем не повинных детей", - гласит сообщение.

Стоит добавить, в Греции с начала июля стоит жаркая погода, а столбики термометров неумолимо тянутся к отметке в плюс 40 градусов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Греции к западу от Афин в понедельник, 23 июля, вспыхнул крупный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов. Пожар возник в 55 километрах к западу от греческой столицы. Причины пока неизвестны.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве маршрутка с пассажирами попала в тройное ДТП - ФОТО, ВИДЕО Польша принимает все меньше и меньше украинцев Стала известна причина смертельной аварии в Житомирской области Нацбанк повысил тарифы на свои услуги
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив