Высокие цены или низкие зарплаты: украинцы продолжают выкупать импортные авто

Сообщается, что больше всего отечественные автолюбители предпочитают автопродукцию "азиатских тигров". Так, из Японии было куплено автомобилей - на 171,5 млн долл. Далее идет Германия. В течение отчетного периода Украина импортировала из Германии легковых автомобилей на более чем 163,4 млн долл.

Вопреки всем ожиданиям, американские авто "заехали" на украинский рынок легковых всего на 138,6 млн долларов. Украинские предприятие в своей основе продолжают оставаться лишь поставщиками комплектующих. В первом полугодии было продано автомобильных деталей на сумму в 4 млн долларов в основном покупателями нашей продукции являются Канада, США и Турция.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина ежегодно будет терять 2 миллиарда гривен, если примут закон о авто на еврономерах.