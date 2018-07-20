В пятницу в Украине дожди и грозы не утихнут, но будет жарко

Грозовые дожди пройдут во всех областях. Температура воздуха составит 23-28 градусов тепла, на юге и востоке страны - до 30 градусов выше нуля. Ветер западный, 3-8 метров на секунду.

В Киеве сегодня ясной погодой нас не порадует. Тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Днем начнется дождь, а вечером ему на смену придет дождь c грозой. Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла. Днем потеплеет до 24-26 градусов.

На западе Украины ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-28 градусов.

На севере страны в пятницу ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы. Ночная температура воздуха составит 14-19 теплых градусов. Дневная температура воздуха составит 22- 28 градусов со знаком плюс.

В центре Украины ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-29 градусов.

На востоке Украины ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов.

На юге страны сегодня ночью также местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-22 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 24-31 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-22 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов.

Народный прогноз: 20 июля отмечается день памяти преподобной Евдокии, княгини Московской. В народе этот день назывался Авдотья Сеногнойка, поскольку начиналось время затяжных дождей, что, в свою очередь, портило сено. Наши предки наставляли: «Сгребешь сено в кучи, так и не страшись тучи». Наши предки заметили, какова Авдотья Сеногнойка, таков будет и ноябрь.