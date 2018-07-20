08:35 20.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно, на какие специальности больше всего вступают абитуриенты-2018

Наиболее популярными специальностями в текущем году абитуриенты считают: право, филологию, среднее образование, менеджмент и медицину.

Стало известно, на какие специальности больше всего вступают абитуриенты-2018

Как сообщает глава "Инфоресурса" Оксана Белик, именно на эти специальности больше всего было подано заявлений.

Среди университетов в первую пятерку по популярности среди абитуриентов входят Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Львовский национальный университет им. Ивана Франко, Киевский политехнический институт, Львовская политехника и Харьковский национальный университет им. Каразина.

В вузы всей Украины уже подано около миллиона заявлений на получение степеней бакалавра, младшего специалиста и магистра. Из них большая часть, около 600 тысяч, подана в электронном виде.

Также сообщается, что электронные кабинеты зарегистрировала уже 151 тысяча абитуриентов, более 90% от прогнозированного количества. Из них 130 тысяч уже подали заявления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине вступила в силу норма, которая позволяет абитуриентам, поступающим на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" участвовать во вступительной кампании 2018 года уже с учетом ее. Это нормы о минимальном проходном балле на уровне 150 баллов по всем необходимым сертификатам ВНО - биологии, химии или математике.


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