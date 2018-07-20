15:50 20.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100199393:labazovych

Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Житомирской области - ФОТО

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что всем пострадавшим в результате жуткой аварии в Житомирской области будет оказана вся необходимая помощь. Такое поручение гарант страны опубликовал на своей страничке в Facebook.

Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Житомирской области - ФОТО

Так, в своем посте президент Украины выразил соболезнования семьям погибших. Вместе с тем Петр Порошенко поручил руководству области оказать всю необходимую помощь пострадавшим, которые находятся в больнице.

"Искренние соболезнования семьям погибших в ужасной аварии, которая произошла на Житомирщине и унесла жизни 10 человек", - написал лидер страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаевской области произошло  дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика. В результате инцидента погибли пять человек, еще 12 с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.


Поделиться
Читайте также:
 
Итальянский министр назвал законной аннексию Крыма "Кто первым сморгнет": Путин переиграл Трампа в Хельсинки Чтобы наказать тех, кто отравил Скрипалей, нам нужен новый закон В Днепре выпал мощный ливень с градом - ФОТО, ВИДЕО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив