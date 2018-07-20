Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Житомирской области - ФОТО

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что всем пострадавшим в результате жуткой аварии в Житомирской области будет оказана вся необходимая помощь. Такое поручение гарант страны опубликовал на своей страничке в Facebook.
Так, в своем посте президент Украины выразил соболезнования семьям погибших. Вместе с тем Петр Порошенко поручил руководству области оказать всю необходимую помощь пострадавшим, которые находятся в больнице.
"Искренние соболезнования семьям погибших в ужасной аварии, которая произошла на Житомирщине и унесла жизни 10 человек", - написал лидер страны.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика. В результате инцидента погибли пять человек, еще 12 с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.