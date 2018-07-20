08:59 20.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пользователей сети рассмешила обложка журнала Time с Трампом - ВИДЕО

Журнал Time удачно подхватил последние политические события, а именно встречу Путина и Трампа.

Пользователей сети рассмешила обложка журнала Time с Трампом - ВИДЕО

Американский еженедельник Time вышел в июльском номере с обложкой, на которой изображено лицо c чертами президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, как и получился Трам-Путин.

Стоит отметить, что Трамп на встрече с президентом РФ ни разу не вспомнил об Украине и предпочел слова Путина данным собственной разведки, за что теперь вынужден оправдываться.

К слову, в своем микроблоге в Twitter, американский лидер написал, что не против еще одной встречи с российским президентом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Сети пользователи активно обсуждают выражение лица первой леди США Мелании Трамп на встрече с российским президентом Владимиром Путиним и ее супруга Дональдом Трампом.  Так, на видео можно увидеть, как Мелания Трамп улыбнулась Владимиру Путину, глядя ему в глаза, но как только рукопожатие закончилось, отвернула голову в сторону и состроила гримасу.


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