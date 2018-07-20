16:48 20.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция и прокуратура проверит, как Сытник "отмазывал" своего подчиненного от пьяного ДТП

Генеральной прокуратурой Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве N 12018000000000375, сведения о котором 20.06.2018 года внесены в Единый реестр досудебных расследований Главным следственным управлением Национальной полиции Украины по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего".

Полиция и прокуратура проверит, как Сытник

Казалось бы, таких дел расследуется в Украине тысячи, но это особенное.

Данное уголовное производство зарегистрированных на основании депутатского обращения с сообщением о совершении бывшим работником правоохранительного органа ДТП, в результате которого погиб человек.

20 июня 2009 ода примерно в 22.00 в  Обухове, автомобилем марки ВАЗ-2109 под управлением бывшего сотрудника Обуховской местной прокуратуры Андрея Кaлужинского был совершен наезд на пешехода, который от полученных телесных повреждений скончался.

Осмотр места дорожно-транспортного происшествия и составление других процессуальных документов осуществлялся коллегами Калужинского,  а именно работниками Обуховской местной прокуратуры, к оформлению данного происшествия и проведению первоочередных неотложных следственных действий сотрудников милиции не допустили.

Андрей Калужинский - правая рука директора НАБУ Артема Сытника еще со времен работы последнего в прокуратуре Киевской области. Сотрудников милиции в тот вечер с места ДТП выгнали подчиненные Сытника, которые первыми приехали по указанию своего начальника и начали осмотр места происшествия до прибытия сотрудников МВД. Дело тогда конечно закрыли.

Сейчас Калужинський занимает должность начальника Главного подразделения детективов НАБУ.

Очевидно, что это серьезное испытание для прокуратуры и полиции, ведь им придется расследовать хоть и подзабытое, но резонансное преступление, виновник которого продолжает работать в НАБУ, и может влиять на следствие.

Источник: golos.ua


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