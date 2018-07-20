Группа "Бумбокс" сыграла концерт на границе с Крымом - ФОТО

Группа "Бумбокс" 19 июля провела концерт на административной границе с Крымом с баннером "Free Sentsov, Free Crimea" перед сценой.
Об этом сообщают "Крим.Реалии".
Сцену при этом музыканты развернули в сторону аннексированного полуострова.
Такой акцией музыканты требуют освобождения всех украинских политических заключенных из российских и крымских тюрем.
Солист группы Андрей Хлывнюк перед началом концерта отметил, что группа не ожидала, что на админграницу приедут зрители.
Ранее лидер группы на фестивале в Киеве напомнил слушателям о заключенном в России украинском режиссере Олеге Сенцове и попросил рассказать об этом тем, кто не знает о процессе.
Как сообщал "УРА-Информ", состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова ухудшается.