Группа "Бумбокс" сыграла концерт на границе с Крымом - ФОТО

Об этом сообщают "Крим.Реалии".

Сцену при этом музыканты развернули в сторону аннексированного полуострова.

Такой акцией музыканты требуют освобождения всех украинских политических заключенных из российских и крымских тюрем.

Солист группы Андрей Хлывнюк перед началом концерта отметил, что группа не ожидала, что на админграницу приедут зрители.

Ранее лидер группы на фестивале в Киеве напомнил слушателям о заключенном в России украинском режиссере Олеге Сенцове и попросил рассказать об этом тем, кто не знает о процессе.

Как сообщал "УРА-Информ", состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова ухудшается.