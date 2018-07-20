13:51 20.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100199380:roman_z

Группа "Бумбокс" сыграла концерт на границе с Крымом - ФОТО

Группа "Бумбокс" 19 июля провела концерт на административной границе с Крымом с баннером "Free Sentsov, Free Crimea" перед сценой.

Группа

Об этом сообщают "Крим.Реалии".

Сцену при этом музыканты развернули в сторону аннексированного полуострова.

Такой акцией музыканты требуют освобождения всех украинских политических заключенных из российских и крымских тюрем.

Солист группы Андрей Хлывнюк перед началом концерта отметил, что группа не ожидала, что на админграницу приедут зрители.

Ранее лидер группы на фестивале в Киеве напомнил слушателям о заключенном в России украинском режиссере Олеге Сенцове и попросил рассказать об этом тем, кто не знает о процессе.

Как сообщал "УРА-Информ"состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова ухудшается.


Поделиться
Читайте также:
 
Пограничники готовятся взять под контроль ОРДЛО Денисова обратилась к советнику Путина по состоянию Сенцова Контроль над деньгами богатых украинцев могут усилит Россия продолжает распространять дезинформацию на территории США
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив