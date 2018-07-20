13:58 20.07.2018 | Общество | Новости
100199381:labazovych

Двое подозреваемых в отравлении Скрипалей покинули Великобританию

Полицейские Великобритании смогли установить двоих подозреваемых в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Так, после подозрения в случившемся, злоумышленники покинули Великобританию сразу после атаки.

Двое подозреваемых в отравлении Скрипалей покинули Великобританию

Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, подозреваемые покинули Британию на коммерческом рейсе. Информацию об их вылете передали "в закодированном сообщении в Москву" после атаки. Это сообщение удалось перехватить британской базе на Кипре.

Правоохранители в течение месяцев пересматривали записи с камер видеонаблюдения из британских аэропортов и из Солсбери, где были отравлены Скрипали.

Для определения подозреваемых использовали технологию распознавания лиц. Предполагаемые исполнители атаки - "свежие лица", которых британские власти не считали связанными с какими-либо разведывательными структурами или другими атаками. Путешествовали подозреваемые под вымышленными именами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", у полицейских есть записи с камер наружного видеонаблюдения, на которых запечатлены "несколько" участников нападения, отравивших экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.


Поделиться
Читайте также:
 
Группа "Бумбокс" сыграла концерт на границе с Крымом - ФОТО Пограничники готовятся взять под контроль ОРДЛО Денисова обратилась к советнику Путина по состоянию Сенцова Контроль над деньгами богатых украинцев могут усилит
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив