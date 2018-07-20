Двое подозреваемых в отравлении Скрипалей покинули Великобританию

Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, подозреваемые покинули Британию на коммерческом рейсе. Информацию об их вылете передали "в закодированном сообщении в Москву" после атаки. Это сообщение удалось перехватить британской базе на Кипре.

Правоохранители в течение месяцев пересматривали записи с камер видеонаблюдения из британских аэропортов и из Солсбери, где были отравлены Скрипали.

Для определения подозреваемых использовали технологию распознавания лиц. Предполагаемые исполнители атаки - "свежие лица", которых британские власти не считали связанными с какими-либо разведывательными структурами или другими атаками. Путешествовали подозреваемые под вымышленными именами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", у полицейских есть записи с камер наружного видеонаблюдения, на которых запечатлены "несколько" участников нападения, отравивших экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.