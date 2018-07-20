Британия отказалась выполнять условия безвизового соглашения с Украиной

По словам посла Украины в Лондоне Натальи Галибаренко, британское руководство после процесса выхода из состава Евросоюза, решило к корне пересмотреть свою политику в отношении иностранных граждан. Лондон сильно обеспокоен результатом выхода страны из ЕС, особенно в части финансовых обязательств перед Брюсселем, а потому вопрос о возобновлении своих обязанностей по безвизу в отношении с Украиной временно отложен.

!Не проходит ни дня, чтобы не было каких-то проблем с визами. Но скажу сразу, что внедрение безвизового режима – очень амбициозная цель. Великобритания к этому сегодня не готова", - подчеркнула Галибаренко.

Напомним, что с начала установки биометрического контроля в текущем году на границах Украины, было зарезервировано более 240 тыс. россиян. Количестве украинцев, перешедших государственную границу составляет около 2 млн человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", британский парламент прогосовал за выделение Украине 35 млн фунтов стерлингов на гуманитарную помощь и помощь для украинской армии.