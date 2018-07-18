08:32 18.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во вторник в зоне ООС погиб один военнослужащий, еще двое ранены

За прошедшие сутки вторник, 17 июля, на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Во вторник в зоне ООС погиб один военнослужащий, еще двое ранены

Еще двое были ранены в результате обстрелов боевиков. Всего противник вчера 21 раз открывал огонь по позициям наших войск.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, тяжелое вооружение не применялось.

Вместе с тем боевики проявляли активность по всем направлениям и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Орехово, Новолуганского, Железного, Авдеевки, Каменки, Песков, Водяного, Гнутово, Широкино, Талаковки и Пищевика.

По данным украинской разведки три оккупанта было уничтожено и трое ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск семь раз обстреляли позиции украинских защитников у Троицкого, Светлодарска, Луганского, Авдеевки, Водяного и Лебединского. Трижды враг применил 82-мм минометы.

Напомним, в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки понедельник, 16 июля, боевики 19 раз нарушали режим тишины. В том числе один раз противник стрелял из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеский обстрелов был ранен один из украинских военных.


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