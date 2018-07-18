10:19 18.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Посольство США раскритиковало нападение неизвестных в здании НАБУ

Посольство США в Украине отреагировало на вчерашние нападения на Национальное антикоррупционное бюро и гражданское общество.

Посольство США раскритиковало нападение неизвестных в здании НАБУ

Как сообщило посольство в Twitter, что запугивание неизвестными силовиками и неэффективная реакция полиции неприемлемы.

По мнению глав посольства, метод запугивания реформаторов, и неэффективная реакция полиции, являются неприемлемыми в современном демократическом обществе.

Добавим, что ранее в помещение НАБУ в Киеве ворвались неизвестные лица. В полиции сразу после нападения заявили, что никого не задерживали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальное антикоррупционное бюро Украины не исключает, что нападение на здание ведомства является спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил. Сегодня во время акции протеста неизвестные ворвались в здания НАБУ. 


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