Посольство США раскритиковало нападение неизвестных в здании НАБУ

Как сообщило посольство в Twitter, что запугивание неизвестными силовиками и неэффективная реакция полиции неприемлемы.

По мнению глав посольства, метод запугивания реформаторов, и неэффективная реакция полиции, являются неприемлемыми в современном демократическом обществе.

Добавим, что ранее в помещение НАБУ в Киеве ворвались неизвестные лица. В полиции сразу после нападения заявили, что никого не задерживали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальное антикоррупционное бюро Украины не исключает, что нападение на здание ведомства является спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил. Сегодня во время акции протеста неизвестные ворвались в здания НАБУ.