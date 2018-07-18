Посольство США раскритиковало нападение неизвестных в здании НАБУ

Посольство США в Украине отреагировало на вчерашние нападения на Национальное антикоррупционное бюро и гражданское общество.
Как сообщило посольство в Twitter, что запугивание неизвестными силовиками и неэффективная реакция полиции неприемлемы.
По мнению глав посольства, метод запугивания реформаторов, и неэффективная реакция полиции, являются неприемлемыми в современном демократическом обществе.
Добавим, что ранее в помещение НАБУ в Киеве ворвались неизвестные лица. В полиции сразу после нападения заявили, что никого не задерживали.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальное антикоррупционное бюро Украины не исключает, что нападение на здание ведомства является спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил. Сегодня во время акции протеста неизвестные ворвались в здания НАБУ.